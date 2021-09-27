Сарматы хоронили своих детей с древнеегипетскими фаянсовыми скарабеями

Исследование ученых опубликовано в журнале «Археология, антропология и этнография Евразии».

Ученые изучили египетских фаянсовых скарабеев, найденных при раскопках детских погребений среднесарматской культуры I–II веков нашей эры. По их выводам, артефакты отражали пограничный статус ребенка между жизнью и смертью, при этом амулеты скарабеев были связаны с женским началом и плодородием.

Некрополь Илурат находится неподалеку от одноименного античного города-крепости в крымской части Боспорского царства, в 16 километрах от Пантикапея, на высоком пологом плато высотой до 45 метров. Площадь некрополя составляет 800×400/500 метров.

На территории древнего кладбища археологи изучили около 220 погребальных и поминальных комплексов I–III веков нашей эры. Некрополь включает ряд различных погребальных конструкций, среди которых простые грунтовые, вырубленные в скале, плитовые, облицованные известняком, склепы и катакомбы. Во многих из них захоронены дети.

В восьми детских погребениях возрастом до полутора лет, вероятно, принадлежавших девочкам, были найдены 13 различных подвесок-амулетов и пронизей-скарабеев, а также 20 бусин, сделанных в древнем Египте. По мнению археологов, они происходят непосредственно из Египта, о чем говорит не имеющее аналогий изображение лежащего на пьедестале овна и наличие на оборотной стороне одной пронизи вырезанной фигуры шакала. Использование этих сюжетов в погребальном обряде могло быть связано с религиозными представлениями ираноязычных кочевников, в мифах которых овен ассоциировался с учением о хварне, а собака была проводником в загробный мир.

По мнению ученых, в архаичных обществах ребенок не был полноправным членом общины, имея пограничный статус между жизнью и смертью. Изображения скарабеев у сарматских племен были атрибутом детских захоронений, хотя скифы использовали их преимущественно в женских. Использование таких предметов при погребении могло быть залогом рождения новой жизни или продолжения рода, отмечают исследователи.