Награды на кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути» вручит Люк Бессон

26.09.2021
Торжественную церемонию открытия кинофестиваля проведут 28 сентября в обновленном Дворце кино. Награды из рук режиссера «Леона» и «Пятого элемента» Люка Бессона получат участники молодежной секции «Кино за 5 дней».
В рамках этой программы начинающие режиссеры представят проекты, посвященные культуре и истории Узбекистана. Также на кинофестиваль в Ташкенте приедет американский актер и продюсер Стивен Сигал, сообщает ФАН.
Международного смотра «Жемчужина Шелкового пути» посетят Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Валдис Пельш, Павел Прилучный, Ирина Пегова, Алексей Чадов и другие именитые российские деятели кино. В рамках кинофестиваля пройдут мастер-классы и творческие встречи, а в Самарканде и Бухаре пройдут показы фильмов под эгидой «Дни российского кино».