Награды на кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути» вручит Люк Бессон

26.09.2021

Награды на кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути» вручит Люк Бессон

Французский режиссер Люк Бессон станет почетным гостем XIII Международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», который пройдет с 28 сентября по 3 октября в Ташкенте, сообщает ФАН.

Торжественную церемонию открытия кинофестиваля проведут 28 сентября в обновленном Дворце кино. Награды из рук режиссера «Леона» и «Пятого элемента» Люка Бессона получат участники молодежной секции «Кино за 5 дней». 

В рамках этой программы начинающие режиссеры представят проекты, посвященные культуре и истории Узбекистана. Также на кинофестиваль в Ташкенте приедет американский актер и продюсер Стивен Сигал, сообщает ФАН.

Международного смотра «Жемчужина Шелкового пути» посетят Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Валдис Пельш, Павел Прилучный, Ирина Пегова, Алексей Чадов и другие именитые российские деятели кино. В рамках кинофестиваля пройдут мастер-классы и творческие встречи, а в Самарканде и Бухаре пройдут показы фильмов под эгидой «Дни российского кино».

Фото: пресс-служба Международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути»