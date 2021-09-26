Основатель группы Status Quo Алан Ланкастер умер в 72 года

В Сиднее на 73-м году жизни скончался основатель культовой британской группы Status Quo, известный гитарист Алан Ланкастер, сообщил лейбл Barrel and Squidger records в своем Twitter.

«С огромной грустью мы делимся новостями о кончине легендарного Алана Ланкастера. Для нас было большой честью работать с Аланом в последние годы. Наши соболезнования его семье и друзьям. Спи спокойно», – говорится в сообщении лейбла.

Алан Ланкастер родился в 1949 году в Лондоне. Вместе с Фрэнсисом России и Джоном Когланом в 1962 году он основал группу Status Quo.

Из-за недопонимания внутри команды в 1985 году Ланкастер покинул коллектив и переехал в Австралию, где основал The Party Boys. Позже, он пригласил Джона Коглана стать членом новой группы The Bombers.

В 2013-2014 годах первичный состав Status Quo воссоединился. Алан Ланкастер страдал рассеянным склерозом, но до последнего не уходил со цены.