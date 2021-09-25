Дни Александринского театра пройдут в Сербии

В 2022 году в Сербии проведут дни Александринского театра с большой творческой и просветительской программой, сообщает ТАСС.

В свою очередь, Югославский драматический театр из Сербии впервые станет участником Международного театрального фестиваля «Александринский», который ежегодно собирает в Петербурге ведущие национальные театры разных стран. Договоренность об этом достигнута в ходе подписания меморандума о сотрудничестве между Национальным драматическим театром России (Александринским) и Югославским драматическим театром из Сербии.

Директор Александринки Сергей Емельянов поведал, что план совместных проектов на 2022 год уже сформирован. По его словам дни Александринского театра охватят будущей осенью сразу три главных города Сербии – Белград, Ниш и Нови-Сад.

Емельянов добавил, что вместе с сербскими коллегами спроектировали события от творческих до образовательных. В программу вошли спектакль художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Женитьба», моноспектакли, пилотная зарубежная арт-резиденция под эгидой Национальной театральной школы.

Югославский театр приедет в Санкт-Петербург в сентябре будущего года и покажет на фестивале «Александринский» спектакль Ивана Вани Алача «Белградская трилогия». На фестивале выступят также Бургтеатр (Австрия), Национальный театр имени Ивана Вазова (Болгария), Королевский театр Драматен (Швеция), Национальный театр Словении.