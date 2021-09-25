Зрители назвали «Капитан Волконогов бежал» лучшим фильмом «Кинотавра»

По мнению зрителей, драма «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова признана лучшим фильмом «Кинотавра», передает т ТАСС.

Зрительское голосование прошло на фестивале в онлайн-формате уже в четвертый раз: гости и участники «Кинотавра» оценивали киноленты в официальном приложении фестиваля. Картину «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова оценили в 8,7 балла из 10.

Драма, объединившая элементы авторского и жанрового кино, рассказывает о сотруднике особого подразделения, чья жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником. Капитан скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света, которые рассказывает Волконогову, что путь к спасению он найдет только после того, как получит прощение хотя бы от одного человека, в чей дом принес смерть.

Создатели охарактеризовали картину как историю о «покаянии и раскаянии». На второе место попала якутская драма «Нуучча» Владимира Мункуева с оценкой в 7,9 балла.

Третье место занял триллер «Подельники» Евгения Григорьева с Юрой Борисовым, Павлом Деревянко и Лизой Янковской. Также в пятерку лидеров вошли черная комедия «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова и драма «Общага» Романа Васьянова по роману Алексея Иванова.

Фото: кадр из фильма