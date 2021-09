Группа Little Big в 2022 году отправится в масштабный концертный тур по России, сообщает агентство «Интермедиа».

Для турне выбрали название We are Little Big. В его программу войдет как презентация нового альбома, так и старые хиты.

Выступления коллектива запланированы в 25 городах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Жители столицы смогут увидеть концерт Little Big 10 декабря 2022 года в «Мегаспорте».

Солист группы Илья Прусикин пообещал, что сделает новое шоу незабываемым. Ранее сообщалось, что новый клип Little Big набрал более 1,3 млн просмотров за первые часы.

Фото: кадр из клипа