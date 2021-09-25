Стали известны победители первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Список победителей первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив опубликован на сайте фонда, сообщает пресс-служба фонда.

В пресс-службе фонда отметили, что были поддержаны 405 образовательных и наставнических проектов, 261 фестиваль, премия и форум, 258 проектов креативных индустрий, 176 межотраслевых, сетевых и кросскультурных проектов, 175 проектов в области культуры и академического (классического) искусства. В сообщении добавляется, что еще 103 проекта направлены на выявление и поддержку молодых талантов, а также гранты выделены проектам в области современной популярной культуры и стартапам в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Всего экспертизу прошли 11 746 проектов. Из них грант получит каждая восьмая проектная команда — почти 1500 проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На сайте фонда у проектов-победителей появился соответствующий статус с указанием набранного количества баллов по результатам независимой экспертной оценки.

В фонде сообщили, что наивысший набранный балл — 96, а средние «проходные» баллы распределились следующим образом: в категории грантов до 500 тыс. руб. — 66; в категории от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. — 74; заявители в категории от 3 млн рублей до 10 млн рублей должны были набрать не менее 75 баллов; свыше 10 млн рублей — 76 баллов. Самая маленькая заявка, претендовавшая на поддержку в 38,7 тыс. рублей и вошедшая в список проектов-победителей, — кукольный спектакль «Учиться всегда пригодится», в котором примут участие дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Подать заявку на следующий этап можно будет в ноябре. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе, смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе.