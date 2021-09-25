Стали известны победители первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

25.09.2021

Стали известны победители первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Список победителей первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив опубликован на сайте фонда, сообщает пресс-служба фонда. 

В пресс-службе фонда отметили, что были поддержаны 405 образовательных и наставнических проектов, 261 фестиваль, премия и форум, 258 проектов креативных индустрий, 176 межотраслевых, сетевых и кросскультурных проектов, 175 проектов в области культуры и академического (классического) искусства. В сообщении добавляется, что еще 103 проекта направлены на выявление и поддержку молодых талантов, а также гранты выделены проектам в области современной популярной культуры и стартапам в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Всего экспертизу прошли 11 746 проектов. Из них грант получит каждая восьмая проектная команда — почти 1500 проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На сайте фонда у проектов-победителей появился соответствующий статус с указанием набранного количества баллов по результатам независимой экспертной оценки. 
В фонде сообщили, что наивысший набранный балл — 96, а средние «проходные» баллы распределились следующим образом: в категории грантов до 500 тыс. руб. —  66; в категории от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. — 74; заявители в категории от 3 млн рублей до 10 млн рублей должны были набрать не менее 75 баллов; свыше 10 млн рублей — 76 баллов. Самая маленькая заявка, претендовавшая на поддержку в 38,7 тыс. рублей и вошедшая в список проектов-победителей, — кукольный спектакль «Учиться всегда пригодится», в котором примут участие дети из малообеспеченных и многодетных семей. 

Подать заявку на следующий этап можно будет в ноябре. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе, смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе.

Фото: Pixabay