Шоу-показ «Ночь пожирателей рекламы» прошел в Москве

Шоу-показ «Ночь пожирателей рекламы» провели в столичном кинотеатре «Октябрь» в сопровождении произведений величайших композиторов в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», сообщили в пресс-службе Национального рекламного форума (НРФ).

Вечер открылся рекламным роликом, который принес своим создателям огромное количество наград, в том числе приз фестиваля «Каннские львы». На данный момент он является настоящим учебником для всех производителей рекламы, несмотря на то, что был снят 15 лет назад.

Среди прочего киноманов ожидал блок рекламных роликов, в которых используется музыка из фильмов: «Миссия невыполнима», «Игра Престолов», «Звездные войны», «Мужчина и Женщина». Также гостей мероприятия ожидала компания звезд отечественного шоу-бизнеса.

Мероприятие посетили Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Александр Цыпкин, Алексей Лысенков и другие гости. Впервые «Ночь пожирателей рекламы» прошла в 1981 году в Париже, где Бурсико продемонстрировал часть своей коллекции, которую собирал много лет – рекламные ролики, созданные в период с 1935 по 1981 год.