Американский режиссер и актер Мелвин Ван Пиблз умер в 89 лет

23.09.2021

Американский режиссер и актер Мелвин Ван Пиблз умер в 89 лет
На 90-м году жизни скончался американский актер, режиссер и музыкант Мелвин Ван Пиблз, которого называют «крестным отцом черного кино», сообщает BBC News.

В сообщении агентства уточняется, что кинематографист скончался в своем доме в Нью-Йорке. Режиссер Спайк Ли прокомментировал смерть коллеги словами: «Черт, мы потеряли еще одного гиганта!»

По словам сына актера и его давнего творческого соратника Марио Ван Пиблза, его отец «понимал значение изображения чернокожих людей». «Настоящее освобождение не означало подражание мышлению колонизатора. Оно означало умение ценить силу, красоту и взаимосвязь всех людей», — заявил Марио Ван Пиблз. 

Мелвин Ван Пиблз родился 21 августа 1932 года в Чикаго. Самой известной работой в его карьере стал фильм «Свит Свитбэк: Песня мерзавца», повествующий о чернокожем персонаже, выступившем против беспредельной жестокости белых полицейских. 

Мелвин Ван Пиблз также снял фильмы «Человек-арбуз», «Призраки», «Эротические истории», «Бемц, бемц, бемц!!!». В качестве актера он появлялся в картинах «Последний киногерой», «Бумеранг», «Скорость падения».