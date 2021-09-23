Американский режиссер и актер Мелвин Ван Пиблз умер в 89 лет

23.09.2021
В сообщении агентства уточняется, что кинематографист скончался в своем доме в Нью-Йорке. Режиссер Спайк Ли прокомментировал смерть коллеги словами: «Черт, мы потеряли еще одного гиганта!»
По словам сына актера и его давнего творческого соратника Марио Ван Пиблза, его отец «понимал значение изображения чернокожих людей». «Настоящее освобождение не означало подражание мышлению колонизатора. Оно означало умение ценить силу, красоту и взаимосвязь всех людей», — заявил Марио Ван Пиблз.
Мелвин Ван Пиблз родился 21 августа 1932 года в Чикаго. Самой известной работой в его карьере стал фильм «Свит Свитбэк: Песня мерзавца», повествующий о чернокожем персонаже, выступившем против беспредельной жестокости белых полицейских.
Мелвин Ван Пиблз также снял фильмы «Человек-арбуз», «Призраки», «Эротические истории», «Бемц, бемц, бемц!!!». В качестве актера он появлялся в картинах «Последний киногерой», «Бумеранг», «Скорость падения».