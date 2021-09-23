Украинский актер Владимир Геляс умер в 57 лет

21 сентября во Львове на 58-м году жизни умер актер театра и кино, артист Львовского академического духовного театра Владимира Геляса, говорится в сообщении на сайте театра.

Причина смерти в сообщении не уточняется.

«Коллега, партнёр, друг... Два десятка лет он был рядом... Радовался, творил, скучал... Он навсегда останется в нашей памяти как счастливый, импульсивный и добрый человек... Не хватает слов, чтобы выразить печаль и соболезнования семье... детям... жене...», – говорится в сообщении.

Владимир Геляс родился 31 января 1963 года. Кроме своей работы в театре стал известен и ролями в кино: он снимался в словацко-украинском фильме «Граница» и ленте «Благородные бродяги».

Фото: официальное сообщество театра «Воскресение» в Facebook