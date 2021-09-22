В Новочеркасском Музее донского казачества восстановят дореволюционную экспозицию

Об этом сообщила директор музея Светлана Сединко на заседании правительства Ростовской области, пишет ТАСС.

Комната войсковых регалий была создана в музее в начале XX века и просуществовала до 1917 года. Она будет восстановлена в рамках празднования 125-летия открытия музея, сообщила Светлана Сединко.

«По распоряжению военного министра Куропаткина в 1900 году музею были переданы войсковые регалии, и они в музее экспонировались в отдельном помещении. Мы считаем своей миссией и попытаемся эту экспозицию воссоздать. Сейчас готовим первоначальный художественный проект»", — рассказала директор музея.

В последние три года в музее истории донского казачества шла реконструкция, на которую было выделено около 96 млн рублей. В настоящее время работы завершены, коллектив музея начинает создание обновленной экспозиции, отметила директор.

Специалисты музея отреставрировали 209 предметов коллекции. Ряд наиболее значимых экспонатов был отреставрирован во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Грабаря.

Фото: Wikipedia.org