В каменном веке Карелии топоры и тесла были средством обмена и показателем статуса

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Antiquity.

Алексей Тарасов из Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН и Керкко Нордквист из Хельсинского университета изучили материальную культуру охотников и собирателей IV–III тысячелетия до нашей эры, живших в Северо-Восточной Европе. Ученые использовали артефакты, найденные на стоянке Фофаново XIII на западном берегу Онежского озера.

Большинство каменных орудий в этой местности сделаны из метаморфических горных пород зеленого цвета с высоким содержанием кремнезема. Такое сырье встречается на юго-западном побережье Онежского озера. В ходе раскопок стоянки Фофаново XIII археологи нашли около 350 тысяч предметов, в основном заготовки топоров и тесел.

Здесь также нашли более 10 тысяч черепков от 200 сосудов, подвески из янтаря, медные изделия и кости пресноводных рыб. Стоянка использовалась людьми между 3500 и 3000 годами до нашей эры.

Уже готовые инструменты карельского типа были найдены в радиусе тысячи километров от западного побережья Онежского озера. Наиболее отдаленные находки были сделаны в финской Лапландии и Татарстане — на расстоянии около 1900 километров друг от друга. По всей видимости, каменные топоры со стоянки использовались в ритуалах, они обозначали высокий социальный статус владельца.

Карельские артефакты являются одним из свидетельств специализированного производства и обмена на больших расстояниях в IV–III тысячелетии до нашей эры в Северо-Восточной Европе, отмечают ученые.

Фото: Alexey Tarasov et al. / Antiquity, 2021