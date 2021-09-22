Самые известные советские девочки

Эти девочки не искали славы, но она свалилась на них в один момент по стечению обстоятельств. Как можно было стать знаменитой, когда не было ни соцсетей, ни большого числа СМИ?





Катя Лычева





Прославилась дипломатической «миссией мира», с которой посетила США в 1986 году. Ее организовали после смерти американской школьницы Саманты Смит, ставшей известной благодаря переписке с советским лидером Юрием Андроповым и визиту в СССР. Послом мира для ответного визита выбрали московскую школьницу Катю Лычеву.





Она провела в США две недели, успев посетить несколько городов. Катя побывала в Диснейленде, штаб-квартире ООН и Центре управления полетами NASA. Школьница встретилась с американским президентом Рональдом Рейганом. Путешествие Кати по США сопровождали журналисты.





После завершения миссии Катя стала очень известной в Советском Союзе. Она даже попробовала себя в кино. В конце 80-х годов вместе с семьей переехала во Францию. В настоящее время живет в Москве и Париже.





Вера Кондакова





Девочка со знаменитой фотографии, на которой она поцеловала Иосифа Сталина. Фотограф запечатлен случайный порыв девочки, которая после поздравления от московских школьников, бросилась к советскому лидеру с объятиями. Снимок облетел всю страну в 1952 году, сделав первоклассницу знаменитой.





После окончания школы она поступила сначала на иняз, а потом в Институт народного хозяйства. Вера проработала в Госснабе около 40 лет. Благодаря работе познакомилась с будущим мужем. Событие из детства никак не помогло ей ни в карьере, ни в личной жизни.





Елена Геринас





Стала прообразом Аленки с обертки одноименного шоколада, любимого всеми советскими детьми. Фотографию восьмимесячной Лены в платке сделал ее отец в 1960 году. Она победила в конкурсе, который объявили для оформления шоколада в едином стиле. Снимок переработал художник Николай Маслов. Он изменил внешность девочки. В обновленном виде обертка стала издаваться с 1965 года. Такой она остается и сегодня.





В 2000 году Геринас подала иск против шоколадной фабрики, использующей ее фото. Она потребовала компенсацию. Однако суд, который длился более двух лет, отказал в удовлетворении иска. По мнению судьи, изображение на обертке вследствие изменений стало новым произведением. В использовании фотографии для создания образа суд не увидел нарушения прав истицы.





Фото: RIA Novosti archive, image #795042 / Igor Mikhalev / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19448452