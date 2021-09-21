VI Национальную оперную премию «Онегин» вручат в Санкт-Петербурге

Вручение VI Национальной оперной премии «Онегин» пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Учредитель и генеральный продюсер оперной премии Игорь Тарасов рассказал, что торжественная церемония награждения пройдет на сцене Михайловского театра в дни IX Санкт-Петербургского международного культурного форума 11 ноября. На соискание премии было подано 98 заявок из 36 оперных театров России.

Генпродюсер премии добавил, что среди них много интересных и нестандартных проектов, например, в этом году на рассмотрении несколько заслуживающих внимания современных опер от театров и независимых проектов. Также расширилась география премии: впервые участвует театр из Карелии.

Конкурсная программа представлена номинациями «Мужской/ женский дебют», «Мастер сцены / Примадонна», «Состав», «Гость», «Роль второго плана». Награду вне конкурса получит лучший концертмейстер, а также присуждаются награды «Легенда», «Душа оперы» работникам закулисья, «Меценат», «Событие», «Из России с любовью» для иностранных звезд.

Список номинаций в этом году пополнит награда «За любовь к опере». Президент премии оперная певица Хибла Герзмава и ее латвийская коллега Элина Гаранча в рамках премии 26 ноября дадут концерт на Новой сцене Мариинского театра.

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