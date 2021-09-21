Бельгийский певец Жюло Бокарн умер в 85 лет

В возрасте 85 лет скончался Жюло Бокарн, один из выдающихся артистов Бельгии, сообщает Focus со ссылкой на мэра Турина-ла-Гросса, где жил артист.

Бокарн был известным актером, певцом, автором песен, писателем, композитором и художником. Причина смерти не уточнена.

Жюло Бокарн родился 27 июня 1936 года в Брюсселе. Окончил Гуманитарный колледж Сент-Винсента.

Проводил исследования древнеримской философии. Для оплаты курсов пантомимы подрабатывал учителем гимнастики и монтажником телеантенн.

Выступал на улице, пока в 60-х не начал получать первые роли в театре. Создавал музыку для сценических постановок и кино. В 1964-м выпустил первый сингл, в 1967-м — первый полноформатник, тем самым дав старт дискографии из полусотни последовавших альбомов.

Фото: кадр из клипа