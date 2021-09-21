В Нижегородском музее открылась выставка «Кандинский, Малевич и "Русский авангард»

Выставка стала первой крупной экспозицией русского авангарда в городе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выставка организована в здании Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) на площади Минина и Пожарского. Экспозиция знакомит жителей и гостей города с уникальной коллекцией, признанной одной из лучших в числе региональных музеев.

В состав выставки вошло более 50 произведений мастеров русского авангарда, среди которых — Казимир Малевич, Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Александр Родченко, Аристарх Лентулов, Наталья Гончарова, Роберт Фальк и другие авторы.

Также показано около 40 работ из собраний пяти центральных и региональных музеев. Работы на выставку переданы Третьяковской галереей, Русским музеем, музеем изобразительных искусств Татарстана, Екатеринбургским музеем изобразительных искусств и Самарским областным художественным музеем. Всего гостям представлено около 100 экспонатов почти 40 авторов.