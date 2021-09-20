Флейтистка Александра Вавилина погибла в 93 года при пожаре

Заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР погибла в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Трагедия, унесшая жизнь вдовы дирижера Евгения Мравинского, произошла 20 сентября 2021 года в доме на Петровской набережной, где жила музыкант. «На 94-м году жизни трагически погибла заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории Александра Михайловна Вавилина», — говорится в сообщении на сайте консерватории.

Александра Вавилина родилась в Ленинграде12 февраля 1928 года. Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, класс П.Федотова и аспирантуру в классе И. Януса.

Выступала солисткой и концертмейстером группы флейт заслуженного коллектива РСФСР симфонического оркестра Ленинградской филармонии, под управлением Евгения Мравинского. Вела преподавательскую деятельность, была членом жюри международных конкурсов, в частности первого международного конкурса флейтистов имени Ореля Николе в Китае.

Фото: conservatory.ru