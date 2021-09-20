Создатели сериала «Властелин колец» заказали музыку у композитора Говарда Шора

20.09.2021
Композитор Говард Шор подготовит саундтрек для шоу студии Amazon. Стоимость первого сезона составляет 465 миллионов долларов, что сделает его наиболее дорогим телевизионным шоу всех времен.
Дебют состоится 2 сентября следующего года. Съемки первого сезона будут идти в Новой Зеландии до лета 2022 года, после чего начнутся съемки следующего.
Композитор Говард Шор ранее был уже дважды удостоен премии Американской Киноакадемии за музыку, которую он написал к «Властелину колец». Тот же автор принимал участие и в создании саундтрека к трилогии «Хоббит».
Фото: скриншот трейлера