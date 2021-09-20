В прокат выходит романтическая комедия «Идеальная жена»

7 октября 2021 года в прокат выйдет романтическая комедия «Идеальная жена», снятая компанией «Русские объединенные студии» при содействии Национального фонда поддержки правообладателей, сообщает пресс-служба НФПП.

Картина создана в рамках проекта «Кино + Театр. Новая поддержка театрального искусства». В основу сценария легла пьеса современного российского драматурга Валентина Красногорова «Любопытная жена». Именно желание сунуть свой хорошенький нос в дела мужа приводит главную героиню фильма Катерину к крайне неприятному открытию. Прочитав найденное в пиджаке Макса письмо, она узнает, что он завел молодую любовницу. А ведь она так старалась быть идеальной во всех смыслах! Утешить расстроенную Катерину спешит давно и тайно влюбленный в нее друг семьи Виктор…

Казалось бы, сюжет известный. Но автор сценария и режиссер ромкома «Идеальная жена» Андрей Грачев сумел превратить его в увлекательнейшее действо, не уступающее лучшим образцам тонкой и изысканной французской комедии. Интересно и то, что фильм представляет собой гармоничный синтез двух видов искусств — кино и театра, и к традиционным для кинематографа приемам здесь добавлена театральная гротесковость.

У фильма два слогана: «С философией о любви» и «О чем говорят супруги». Отношения в картине выясняют популярные актеры: роль Катерины исполнила Виктория Полторак, ее мужа Макса играет Дмитрий Белоцерковский, а в роли друга семьи снялся Михаил Полицеймако.

— Моя роль — просто мечта! Мне повезло сыграть очень разнохарактерного человека в одном фильме за маленький промежуток времени, — делится Виктория Полторак. — Все иллюзии идеальной жизни моей героини рушатся на глазах. И, конечно, та палитра эмоциональных красок, которые мне посчастливилось воплотить, уникальна. Для всех моя героиня Катерина и ее муж Макс были идеальной парой, они создавали безупречный образ, были красивой картинкой, как в Instagram, даже в присутствии друг друга. Поэтому не позволяли дать выход эмоциям и закрывали глаза на проблемы. И не поняли, что их семья уже давно сгнила изнутри… Падая лицом в грязь, они только сейчас видят друг друга первый раз в жизни — настоящими. «Идеальная жена» — смешное, умное, житейское, романтичное, правильное кино. Я надеюсь, что зрители его оценят и не просто улыбнутся, но и сделают для себя какие-то выводы.

По словам Дмитрия Белоцерковского, в фильме подобралась отличная команда, во многом благодаря режиссеру Андрею Грачеву.

— Такое ощущение, что мы были всегда родными людьми. С этой командой, с этим режиссером мы срослись с первой встречи. Понимаем и дополняем друг друга. Репетиции до проекта — это зарубежный подход. Обычно в России как снимается кино: ты приезжаешь на площадку, первый раз видишь партнера, даже не знаешь, как ее или его зовут, и, естественно, вы оба зажаты. Режиссер с ходу ставит вам какие-то задачи, и получается тяп-ляп. A вот на этом проекте все по-другому — встречи с режиссером, актерами, общение. Для меня, артиста, это потрясающе, — говорит Дмитрий.

Михаил Полицеймако признается, что его в проекте привлек прежде всего формат, потому что он является квинтэссенцией спектакля и кино.

— Это давно утерянный жанр, но, думаю, такой формат будет очень востребован, потому что люди сейчас смотрят в основном старое кино, новое им неинтересно. История героев в «Идеальной жене» при всей фантастичности ситуации — про реальных живых людей. Я играю соседа Виктора, который влюблен в героиню. Он практически является членом их семьи, поэтому они его не замечают. Роль, конечно, скорее комичная, чем трагичная, но одновременно объемная и разноплановая, — поясняет Михаил. — Кино наше при всей комичности сюжета непростое, и смотреть его нужно внимательно, как рассматривают, например, живописную картину в деталях. Я уверен, что зрителям оно понравится!

Фото: кадр из фильма



