Солист Мариинского театра Федор Кузнецов умер в 63 года

17 сентября после продолжительной болезни скончался солист Мариинского театра Федор Кузнецов, сообщает пресс-служба театра.

На 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался солист Мариинского театра Федор Кузнецов. Как сообщили в пресс-службе Мариинского театра, дата и место похорон будут объявлены позже.

Федор Кузнецов дебютировал на сцене Мариинского театра в опере Джоаккино Россини «Севильский цирюльник»в 1996 году. В этот же год он стал солистом Мариинского театра.

Кузнецов много гастролировал по миру с труппой Мариинского театра, в частности выступал на сцене Лирического театра Кальяри в Италии.

Фото: пресс-служба Мариинского театра