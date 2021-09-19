Сериал «Станция» Виктории Зуевой победил на питчинге «Кинотавра»

Мистический проект «Станция» Виктории Зуевой стал победителем питчинга сериалов, который состоялся в рамках фестиваля «Кинотавр», сообщила по итогам мероприятия продюсер и шоураннер видеосервиса Start Ирина Сосновая.

Сюжет сериала поведает историю изолированной станции, где собирается группа ученых с темным прошлым. Сосновая рассказала, что членам жюри наиболее проработанным и интересным показался проект Виктории Зуевой «Станция».

Автор идеи отметила, что формат проекта подразумевает один сезон. Питчинг сериальных проектов проводится на фестивале во второй раз.

Всего на конкурс было прислано свыше 700 заявок, в финал прошли десять из них. Организаторы отметили значительное повышение качества присылаемых проектов, поэтому отобрать лучших было значительно сложнее.

Со своей стороны, эксперты посоветовали конкурсантам учиться искусству питчинга и представлять к защите более проработанные истории. Выбирать лучших пригласили представителей отечественных онлайн-платформ, среди которых также гендиректор МТС Медиа/онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, креативный продюсер «НМГ Студия» Жора Крыжовников, замгендиректора видеоплатформы Premier Макар Кожухов и другие.

Фото: официальный Instagram фестиваля «Кинотавр»