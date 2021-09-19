Собянин представил готовящиеся к открытию павильоны ВДНХ

На ВДНХ готовится к открытию около 10 обновленных павильонов, рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Собянин заявил, что завершилась научная реставрация 23 уникальных объектов культуры на территории ВДНХ. Он посетил павильон «Геология», где будет расположен уникальный биологический музей.

Градоначальник рассказал, что на месте утраченного павильона «Ветеринария» планируется открыть новую гастрономическую площадку «Рестомаркет». В двухэтажном комплексе рядом с историческим животноводческим городком будут работать десять корнеров (кулинарных зон) и банкетный зал примерно на 400 посадочных мест.

Также павильон государственной корпорации «Росатом» строится на месте бывшего павильона №19 – типового здания из алюминия и стекла, находившегося в плохом техническом состоянии. Кроме того, планируется открытие музея олимпийского движения в павильоне №15 «Радиоэлектроника и связь».

Сегодня также открывается музей леса, открылась школа верховой езды - конная школа, которая будет еще развиваться. Глава города добавил, что там уже есть открытый манеж, а через пару лет появится и закрытый манеж, добавил глава города. По его словам, в 2021 году должны закончиться основные работы в центральном павильоне ВДНХ.