Фестиваль уличного искусства «Культурный код» открылся на Ставрополье

19.09.2021
Более 50 художников из 13 стран мира создадут музей монументального искусства под открытым небом. Для художников подготовлено 36 фасадов многоэтажных домов.
Принимает фестиваль поселок Солнечнодольск Изобильненского округа. Там для художников подготовлено 36 фасадов многоэтажных домов, которые они украсят муралами.
«Проект направлен на популяризацию современного искусства и развитие городской среды. Кроме росписи фасадов, <...> предусмотрены мастер-классы и творческие мастерские. Организаторами мероприятия выступили президентская платформа «Россия — страна возможностей», правительство Ставропольского края, Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов», — говорится в сообщении управления по информполитике правительства края.
Фестиваль продлится до 15 октября. Мероприятие «Культурный код» организовали при поддержке ОНФ, президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Фонда поддержки и развития современного искусства.