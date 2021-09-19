Выставка сибирских художников современного искусства откроется в Берлине

Выставку сибирских художников, занимающихся современным искусством, впервые представят летом 2022 года в Берлине на фестиваля «48 часов Нойкёльн» при поддержке Гёте-Института в Новосибирске, сообщает ТАСС.

Куратор немецкой программы фестиваля «48 часов Новосибирск» Нора Цендер поведала, что в экспозицию будут включены уличные арт-проекты, инсталляции, фотографии и даже перформансы. Фестиваль «48 часов Новосибирск» проходит в рамках Года Германии в России, соберет более 200 художников.

Всего на различных площадках города представлены около 40 проектов, выставок и программ. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. Цендер пояснила, что выставка будет проходить в июне в следующем году, для чего уже подобрали муниципальное здание, помещение в Нойкёльне.

Цендера уточнила, что часть арт-проектов планируется отобрать из тех, которые будут представлены на фестивале современного искусства «48 часов Новосибирск», который проходит с 17 по 19 сентября. Перечень работ для будущей выставки немецкие организаторы подготовят совместно с российской стороной и Гёте-Институтом.

Кроме выставки внутри помещения, планируется также создать арт-проекты в городском пространстве. Цендер отметила, что такая выставка будет проходить в Берлине впервые.

Фото: официальный сайт фестиваля «48 часов Новосибирск»



