Выставка бронзовых пушек XVI-XIX веков пройдет в Санкт-Петербурге

Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге открыл на своей внешней территории выставку бронзовых орудий, изготовленных в XVI-XIX веках в Западной и Восточной Европе, в Китае и в других частях мира, сообщает пресс-служба музея.

Выставка приурочена ко Дню оружейника, вход на нее будет бесплатным. В пресс-службе рассказали, что в канун Дня оружейника, отмечаемого 19 сентября, завершены работы по созданию еще одного экспозиционного комплекса, состоящего из музейных предметов, которые ранее не экспонировались.

В новом комплексе можно будет увидеть бронзовые стволы артиллерийских орудий, созданных знаменитыми и безвестными мастерами пушечного и литейного дела на пространстве от Англии на западе до Китая на востоке, в период с начала XVI до конца XIX вв. Название новой экспозиции на территории Музея артиллерии – «Медный двор», так как стволы представленных исторических орудий были изготовлены из пушечной бронзы – сплава меди с 11% примесью олова.

Большинство представленных стволов были изготовлены мастерами вручную, в эпоху до массового литейного производства. Посетителям предстоит увидеть во дворе музея украшенные орнаментами и гербами русско-литовские орудия времен Великого княжества Литовского, пушки датчан и шведов с Тридцатилетней войны (1618-1648), которую историки называют «Нулевой мировой войной», стволы эпохи Великой французской революции, дата изготовления на которых указана согласно особому революционному календарю и другие уникальные экспонаты.

В единый комплекс объединено около 60 пушечных стволов, отлитых в России, Франции, Швеции, Речи Посполитой, Англии, Персии, Китае и других странах мира. Абсолютное большинство из них сохранилось в единственном экземпляре и долгое время хранилось в фондах музея. Все они представлены на внешней музейной экспозиции, вход на которую бесплатный с 15 сентября.