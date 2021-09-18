Субсидии на 83 млн получат культурные проекты Санкт-Петербурга

Опубликованы результаты второго конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, среди которых поддержку получили 38 проектов, сообщает пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

Больше всего внимания было уделено знаковым мероприятиям в области аудиовизуальных искусств. Например, льготы получат такие проекты, как фестиваль молодого кино «Сделано в Санкт-Петербурге», детский кинофестиваль «Cinema kids» и студенческий «ПитерКиТ».

Кроме того, был поддержан международный фестиваль современной хореографии «Context. Diana Vishneva», фестиваль Сергея Курёхина «SKIF-XXIV» и VI Национальная оперная премия «Онегин». Кроме того, были отмечены проекты, посвящённые классической музыке, 800-летию Александра Невского, инклюзивные и мультимедийные — всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия», международный конкурс скрипачей VIOLINO и конкурс чтецов «Стихия́».

Проведение второго этапа поддержки НКО стало возможным после сокращения расходов на организацию и проведение ранее запланированных Комитетом мероприятий. Председатель Комитета по культуре Константин Сухенко заявил, что предоставление субсидий — один из важнейших механизмов поддержки сферы в период действия ограничительных мер и сокращения проектной деятельности. За два этапа конкурса были поддержаны 170 заявок НКО на сумму почти 890 млн рублей.