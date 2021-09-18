Испанский режиссер Марио Камус умер в 86 лет

Испанский кинорежиссер, обладатель национальной испанской премии «Гойя» Марио Камус умер в субботу в возрасте 86 лет, говорится в сообщении на странице Академии кинематографических искусств и наук Испании в Twitter.

«В Сантандере умер кинорежиссер Марио Камус», – говорится в публикации. Причина смерти не раскрывается.

Марио Камус Гарсиа родился 20 апреля 1935 года. Изучал право, затем поступил в Официальную киношколу, по окончании которой – в 1964-м – стал преподавать там режиссуру. Примкнул к движению «Новое испанское кино». В форме притч критиковал франкистский режим, и это не находило понимания у экспертов.

Камус являлся автором ряда классических фильмов, таких как «Эта женщина» (Esa mujer, 1969), «Улей» (La colmena, 1982) и «Цвет облаков» (El color de las nubes, 1997). Его творчество было отмечено рядом наград, в том числе премией «Гойя» в номинации «Лучший оригинальный сценарий» (1994 г.) за фильм «Тени одного сражения» (Sombras en una batalla, 1993) и премией «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля (1983 г.) за «Улей».

Фото: страница Академии кинематографических искусств и наук Испании в Twitter