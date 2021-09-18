Выставка «Вдохновение и традиции» Николеты Стати пройдет в Москве

Выставка картин «Вдохновение и традиции» Николеты Стати будет представлена в Москве до 3 октября, сообщает ТАСС.

Молдавская художница Николета Стати, представившая свои работы на выставке «Вдохновение и традиции» в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств (РАХ) «Галерея искусств Зураба Церетели», стала почетным зарубежным членом РАХ. На торжественной церемонии открытия выставки в пятницу ей по решению президиума академии были вручены соответствующие регалии: мантия, шапочка с кисточкой и нагрудный знак.

Вице-президент РАХ Виктор Калинин рассказал, что Николета великолепно владеет всеми тайнами ремесла, имеет свой терпкий, мощный образный строй и это мгновенно воспринимается. Он добавил, что академия приветствует это начинание, и это только начало ее искусства в России.

По словам Калинина, она отображает наше время и соответствует этому времени. Исполнительный директор Московского музея современного искусства, вице-президент РАХ Василий Церетели в свою очередь отметил, что для РАХ большая гордость принять в свои члены художника, который пишет на уровне европейского музея современного искусства.

Фото: официальная страница выставки в Facebook



