Народный артист Шухрат Иргашев умер в 76 лет

На 77-м году жизни умер народный артист УзССР Шухрат Иргашев, сообщил кинорежиссер Улугбек Юлдашев.

«Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича», — написал Юлдашев в Facebook. Иргашев стал известен благодаря фильмам «Нежность», «Влюблённые», «Высоцкий. Спасибо, что живой», сериалу «Нюхач» и другим.

Артист служил на сцене Ташкентского русского драматического театра имени Максима Горького. За свою карьеру Иргашев сыграл более 100 ролей в фильмах советского и российского производства.

Среди последних его работ — фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», сериалы «Нюхач» и «На солнечной стороне улицы». Также Иргашев работал в составе жюри ряда российских кинофестивалей.

Фото: Wikipedia