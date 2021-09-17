Топ-5 фильмов с Киану Ривзом, которые хочется пересматривать

Киану Ривз давно стал любимцем миллионов людей по всему миру не только благодаря актерским талантам и эффектной внешности, но и добрым поступкам, которые он совершает с завидной легкостью и регулярностью. Что посмотреть, чтобы скрасить осенний вечер в компании с любимым актером, — в нашей подборке.





«На гребне волны», 1991





Молодой сотрудник ФБР Джонни Юта и его опытный коллега расследуют ограбления банков, которые совершает банда преступников в масках американских президентов. Следствие устанавливает, что ограбления происходят в одно время с приливами. Сотрудники предполагают, что грабители занимаются серфингом. Юта внедряется в их среду и становится другом Боди, главного подозреваемого. Дух свободы, молодой Ривз и океан — составляющие боевика Кэтрин Бигелоу.





«Прогулка в облаках», 1995





Пол (Киану Ривз) возвращается домой после Второй мировой войны к жене, к которой не испытывает чувств. В поезде он знакомится с Викторией (Айтана Санчес-Хихон), которая едет домой с учебы. Она не замужем и беременна от женатого профессора. Пол предлагает ей сыграть ее мужа, чтобы оттянуть объяснение с родителями и последующий позор. Они влюбляются друг в друга, но нужно возвращаться в реальность.





«Адвокат дьявола», 1997





В экранизации романа Эндрю Найдермана сыграли Шарлиз Терон, Аль Пачино и, конечно, Киану Ривз. Последний предстал в роли молодого успешного адвоката, которому поступило весьма выгодное предложение. Он соглашается работать на главу крупной компании, который оказывается дьяволом. Адвокат вместе с супругой переезжает в Нью-Йорк. Он защищает преступников, спасая их от тюрьмы в судах. Карьера идет вверх, деньги льются рекой. Но любимая жена страдает от видений, ревности и депрессии. Искушения продолжаются, пока герой Ривза не узнает правду.





«Сладкий ноябрь», 2001





В мелодраме режиссера Пэта О’Коннора Киану Ривз снова сыграл с Шарлиз Терон. История любви Нельсона и Сары длится буквально месяц. Она знает о своем смертельном диагнозе, поэтому решает каждый месяц встречаться с новым мужчиной. Она помогает им увидеть прелести жизни. Нельсон — типичный трудоголик, который тратит большую часть жизни на работу. После знакомства с Сарой его жизнь меняется. Он предлагает ей выйти за него замуж, но она отказывается. Ее история с «месяцами» вскрывается. Нельсон просит Сару продлить их время на один день. Хотя фильм номинировали на премию «Золотая малина», он достоин внимания хотя бы для погружения в контекст США 20-летней давности.





«Дом у озера», 2006





Еще одна мелодрама с элементами фэнтези, в которой Киану Ривз сыграл с Сандрой Баллок. Кейт покидает дом после расставания с партнером и оставляет в почтовом ящике письмо для следующего арендатора. Им оказывается Алекс, который ничего не может понять из ее послания. Он и она живут в разном времени: Кейт — в 2006-м, а Алекс — в 2004-м. Единственным средством их общения выступает почтовый ящик, где они могут оставлять письма друг для друга. Критики не очень высоко оценили фильм за некоторые нестыковки, а зрителям он пришелся по душе.





Фото: кадр из фильма «На гребне волны»