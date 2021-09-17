В Минкультуры пройдет заседание по включению творческих вузов в программу «Приоритет 2030»

Заседание подкомиссии состоится 20 сентября, сообщили в ведомстве.

С 20 по 23 сентября 2021 года пройдет заседание подкомиссии для проведения отбора среди образовательных организаций высшего образования творческой направленности в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Члены подкомиссии заслушают презентации творческих вузов. 20 образовательных организаций поборются за получение пяти грантов в размере 100 млн рублей каждый.

В заседании примет участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Цель программы — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса, говорится в сообщении ведомства.