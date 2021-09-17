Американский режиссер и актер Джоэл Рэпп умер в 87 лет

Американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Джоэл Рэпп, известный своей работой над множеством важных сериалов, умер в возрасте 87 лет, сообщает THR со ссылкой на представителя артиста.

Джоэл Рэпп ушел из жизни в среду в своем доме в Беверли-Хиллз. Рэпп родился 22 мая 1934 года в Нью-Йорке.

В качестве сценариста дебютировал в 1950-е. Рэпп работал над «Дорожным патрулем», «Лэсси», «Кольтом 45-го калибра», «Флотом Макхэйла» и такими хитами, как «Зеленые просторы», «Остров Гиллигана», «Шоу Люси», «Летающая монахиня» и «Моя жена меня приворожила».

В качестве режиссера участвовал в создании двух полнометражных фильмов. Также Рэпп написал полтора десятка руководств по кулинарии и садоводству, много лет вел соответствующую радиопрограмму и в конечном итоге столь поглотился флорой, что в 1969-м практически полностью отошел от шоу-бизнеса, затеяв свое дело, связанное с профессиональным культивированием комнатных растений.



