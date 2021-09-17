В Смоленске нашли остатки деревянной крепости времен Древней Руси

О находке рассказали на телеканале ГТРК Смоленск.

Археологи нашли останки древней крепости, которая окружала Смоленск в IX-X веке. Эксперты говорят, что находка подтвердила версию о том, что в те времена поселение на месте современного Смоленска уже было настоящим городом.

Раскопки здесь прошли впервые за последние полвека. Артефакты, найденные в дореволюционный и довоенный период, были потеряны во время Великой Отечественной войны, поэтому историки начали сомневаться, что город был основан именно здесь, а не на территории городища Гнездово в Смоленской области.

В культурном слое древнего Смоленска археологи нашли песчаную насыпь со следами деревянных стен. Хотя сами бревна сгорели, ученые смогли найти их следы. «Вот идет такая извилистая черная линия — это след обугленной такой стенки, которая не давала песку рассыпаться, такие конструкции типичны для древней фортификации», — поведал руководитель Смоленской экспедиции ИА РАН Николай Кренке.

В раскопе также нашли древнюю керамику, которую сделали еще до времен Киевской Руси, в эпоху раннего бронзового века. Археологи установили ее возраст по характерному орнаменту.

Кадр: ГТРК Смоленск / Youtube