На реконструкцию Костромского театра кукол направят более 108 млн рублей

Костромской областной театр кукол получит поддержку в 2022–2023 годах на капитальный ремонт, сообщили «Культуре» в Минкультуры России.

Средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». «В рамках нацпроекта «Культура» театр получит средства на комплексную реконструкцию. Уже подготовлена проектно-сметная документация и продолжаются конкурсные процедуры», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе посещения учреждения.

Любимова обратила внимание, что в обновленном здании должно быть предусмотрено необходимое оборудование для приема зрителей с ограниченными возможностями по здоровью. Она отметила, что театр не будет прекращать свою деятельность на время ремонтных работ, для этого гастрольный график коллектива будет расширен.

«Театр планирует увеличить свою гастрольную деятельность, в частности по территории области. Помимо этого, коллектив займет свободные площади в других учреждениях культуры города. Подобрано также помещение для хранения театрального реквизита», — пояснила директор театра кукол Людмила Шарова.

Костромской областной театр кукол — один из старейших театров кукол России, он располагается в здании построенной в 1896 году бывшей народной читальни имени А.Н. Островского. Театр является дважды лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакли «Медведь» и «Снегурочка», принимает активное участие в театральных фестивалях различного уровня.

«От всех костромичей хочу сказать Ольге Борисовне и Министерству культуры слова благодарности, потому что все, за что мы беремся вместе с министерством, у нас получается», — отметил губернатор области Сергей Ситников. Он добавил, что в ходе встречи с министром культуры поднимался вопрос проведения ремонтных работ в костромском Театре им. Островского. «В 2023 году в соответствии с указом президента мы празднуем юбилей драматурга. Хотелось бы, чтобы исторический театр встречал своих гостей самым надлежащим образом», — подчеркнул губернатор.