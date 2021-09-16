Число заявок на участие в конкурсе имени Корнея Чуковского выросло вдвое

Количество заявок на литературный конкурс имени Корнея Чуковского в Москве увеличилось практически в два раза в 2021 году, сообщает ТАСС.

Секретарь конкурса Олег Жаденов рассказал, что организаторы конкурса отметили удвоение числа заявок. По его словам, в прошлом году было 670 заявок от авторов, которые выпустили произведения за последние два года, а в этом году только от авторов, которые выпустили произведения за один год, уже получено 677 заявок.

Жаденов добавил, что в этом году было прислано большое количество заявок от издательств из регионов. По мнению организаторов, это свидетельствует о растущей популярности конкурса.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на конкурс принимались произведения по семи номинациям. Заместитель руководителя столичного департамента культуры Тимур Вахитов рассказал, что в этот день был объявлен длинный список участников, а 20 октября будет оглашен короткий список номинантов.

По словам Вахитова, с 20 октября по 5 ноября пройдет голосование, в том числе и на сайте конкурса, а уже через два месяца можно будет увидеть итоги конкурса. Вахитов уточнил, что победители в каждой из номинаций получат по 1 млн рублей.