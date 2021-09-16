Первую книгу Тарантино «Однажды в Голливуде» выпустят на русском в ноябре

16.09.2021

Первую книгу Тарантино «Однажды в Голливуде» выпустят на русском в ноябре

Дебютный роман режиссера Квентина Тарантино выйдет в аудио- и электронном формате в России этой осенью, сообщает ТАСС.

Издательство Individuum приобрело права на выпуск романа Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». В России он поступит в продажу в ноябре 2021 года. 

В пресс-службе издательства сообщили, что электронная версия и аудиокнига будут доступны эксклюзивно на «Букмейте». «Однажды в Голливуде» раскрывает с новой стороны знакомых по одноименному фильму персонажей.

Книга расширяет сюжетное пространство фильма, рассказывающего историю некогда популярного актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт). В США роман вышел в конце июня и стал бестселлером по версии New York Times и книгой №1 на Amazon. 

Фото: кадр из фильма