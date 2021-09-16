Директор музея-заповедника обороны Севастополя уволен после серии жалоб

О принятом в ведомстве кадровом решении «Культуре» сообщили в Минкультуры России.

Минкультуры России после консультации с региональными властями приняло решение завершить сотрудничество с директором ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» Александром Барковым, назначение которого состоялось ровно год назад. Среди основных причин — непродуманная кадровая политика и отсутствие стратегии развития учреждения. На ряд недочетов в работе нового руководства музея обращал внимание министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является уникальным объектом культуры и имеет огромную военно-историческую ценность. Здесь сложились великолепные традиции, годами наработанные отношения с учеными и исследователями, музейным сообществом и жителями города. Именно поэтому дальнейшее развитие музея возможно только на принципах преемственности имеющихся наработок.

За время своего пребывания в качестве директора Александру Баркову не удалось опереться на полученный им багаж и выстроить конструктивный диалог как внутри учреждения, так и с посетителями, говорится в сообщении ведомства. Например, одно из множества нареканий общественности связано именно с отсутствием достойного участия музея и его представителей в мероприятиях, посвященных значимым датам истории России и Севастополя.

В сообщении отмечается, что важным направлением деятельности Минкультуры России в сложнейших условиях пандемии стала поддержка музеев, театров, концертных площадок, филармоний и работников отрасли. Многие музеи смогли сохранить коллективы, найти новые форматы работы, привлекая посетителей. Поэтому ситуация, когда в «мирное время» руководство одного из уникальных федеральных учреждений увольняет десятки сотрудников, категорически неприемлема, подчеркивается в сообщении.

Временно исполнять обязанности руководителя учреждения будет Михаил Смородкин. В его зону ответственности входит в первую очередь наведение порядка на Историческом бульваре.