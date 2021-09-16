Священную пещеру индейцев с древними наскальными рисунками продали с аукциона

О необычных торгах сообщила газета The Guardian.

Так называемая «Пещера картинок» находится в штате Миссури в Северной Америке. На ее стенах сохранились наскальные рисунки, возраст которых, по оценкам ученых, составляет более 1000 лет.

Пещера была продана с аукциона участнику торгов, пожелавшему остаться анонимным. Он стал владельцем пещеры вместе с прилегающим к ней лесом, заплатив за это $2,2 млн.

Представители индейского племени Осейдж выразили свое разочарование, так как рассчитывали купить эту землю, чтобы «сохранить свое самое священное место». В этой пещере на протяжении веков проводились ритуалы и захоронения умерших их племени.

На стенах пещеры до наших дней сохранилось более 290 доисторических рисунков людей, животных, мифических существ и иероглифов. Изображения сделаны обугленными деревьями, для одной из скульптур древний художник использовал глыбу коричневого песчаника.

Фото: wikimedia.org