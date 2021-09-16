Восстановление Парка Горького после оползня завершили в Москве

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели в Парке Горького восстановительные работы после оползня, который произошел из-за ливней в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной в 2020 году, сообщает ТАСС.

Заммэра Москвы Петр Бирюков поведал, что в результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта. Он отметил, что в результате были повреждены дорожки, подпорная стена, набережная и лестница у Андреевского пруда.

По словам чиновника, на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной, в частности, специалисты выполнили устройство нового покрытия тропинок и дороги, привели в порядок подпорную стенку из железобетона. Он добавил, что были сделаны дополнительные водоприемные лотки, три дождеприемника и дождевой колодец для исключения дальнейшего сползания грунта.

Также летом в рамках работ по благоустройству склоны для укрепления засеяли газонной травой, стенки ручья отремонтировали и облицевали керамогранитом. Помимо этого, на набережной у Андреевского пруда в Нескучном саду восстановили разрушенное асфальтовое покрытие, сделали новый каркас и ступени лестницы, а также поставили современные опоры освещения.





