Фестиваль «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино» пройдет в Петербурге

С 24 по 29 сентября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино» под эгидой проекта «Новое кино Китая», сообщает пресс-служба фестиваля.

Организаторы представят новую программу, цель которой – передать российскому зрителю всё многообразие китайских фильмов на историческую тематику. Каждый фильм в этой подборке представляет определенный период истории Китая ХХ века: от хаотичных 1920-х годов до начала реформ 1980-х.

Всего в кинотеатре «Аврора» можно будет увидеть шесть выдающихся картин, которые будут показаны в России впервые. Это работы, созданные ведущими мастерами современного китайского кино, такими как Чжан Имоу, Фэн Сяоган, Эндрю Лау.

Откроется фестиваль в Петербурге 24 сентября эффектным шпионским триллером «Над обрывом», который снял ведущий режиссер современного Китая Чжан Имоу. Действие картины разворачивается в заснеженном Харбине. Картина вышла в 2021 году и собрала в прокате около 180 млн. долларов.

Также в программе – эпическая батальная фреска «Основание армии», поставленная гонконгским режиссером Эндрю Лау (трилогия «Двойная рокировка»). Картина покажет события 1927 года, героями которых стали реальные исторические фигуры: Чан Кайши, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин. «Тихая война» режиссеров Алана Мака и Феликса Чуна расскажет о секретном агенте китайской разведки Чжан Сюэнин, которая вербует в 1949 году в Шанхае слепого настройщика роялей Хэ Бина, обладающего идеальным слухом. Так начинается «тихая», но оттого не менее смертоносная война разведок, отражающая историческое противостояние коммунистов и националистов в Китае после второй мировой войны.

Еще одна картина в программе от режиссера Чжан Имоу «Возвращение домой» расскажет о мрачном периоде Культурной революции на примере истории одной семьи. Также зрителя увидят картину «Молодость», которая была названа лучшим фильмом 2017 года Гильдией режиссеров Китая. Фильм снят знаменитым режиссером и актером Фэн Сяоганом («Мир без воров», «Я не мадам Бовари»), действие картины начнется во времена Культурной революции и продолжатся до конца десятилетия, охватывая немало исторических событий, включая китайско-вьетнамскую войну 1979 года.



Фильмом Закрытия фестиваля станет картина Фэна Сяогана «Землетрясение», действие которой начинается в 1976 году во время Тяншаньского землетрясения, ставшего одной из крупнейших природных катастроф ХХ века. Картина была выдвинута на Оскар от Китая в 2010 году.



До московских зрителей новая программа фестиваля доберется к октябрю: фильмы из программы «Китай, ХХ век. История глазами китайского кино» можно будет увидеть со 2 по 8 октября в Инженерном корпусе Третьяковской Галереи.



Фото: кадр из фильма «Над обрывом»



