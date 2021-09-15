Творческая лаборатория «Арт-превращения» пройдет в Михайловском саду

16 сентября в 11.30 в Михайловском саду пройдет творческая лаборатория «Арт-превращения», сообщает пресс-служба Государственного Русского музея.

На мероприятии взрослые люди с особенностями ментального развития возрастом от 20 до 60 лет из разных социальных учреждений (психоневрологических интернатов, диспансеров при психиатрических больницах и центров поддержки людей с инвалидностью) будут создавать арт-объекты на тему «Возвращение в музей». В этом участникам помогут петербургские художники (Кирилл Миллер, Анастасия Дубровская, Григорий Молчанов, Мария Опоцкая, Олег Бурьян, Иван Сотников), музейные кураторы и волонтеры.

Каждая группа будет работать над своим собственным «музеем». Участники лаборатории будут распределены на группы, в которые войдут люди с особенностями развития и их сопровождающие, художник, музейный куратор и волонтеры.

В создании произведений будет использовано вторсырье (бумага, картон, бутылки из-под воды, фольга, картонные коробки, упаковка для яиц, старые балки и др.). С мая инклюзивный отдел музея ведет активную подготовку к лаборатории. Это многоэтапный проект, состоящий из предварительных встреч с волонтерами и художниками, обучающих тренингов по взаимодействию с людьми с инвалидностью, творческих встреч с участниками проекта из 13 различных учреждений: ПНИ, ПНД, центров реабилитации инвалидов, благотворительных организаций, которые сотрудничают с музеем.

Целью проекта станет формирование творческого сообщества людей, готовых активно участвовать в создании актуальной инклюзивной музейной и городской среды. Проект «Арт-превращения. 2021» осуществляется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»».