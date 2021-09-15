Семейные реликвии дома Романовых продадут на аукционе в Москве

Семейные реликвии дома Романовых, среди которых пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, выставили на аукцион в Москве, сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

Коллекцию исторических предметов, по которым пройдут торги, оценивают примерно в 300 млн рублей. В пресс-службе отметили, что каждый лот собрания имеет удивительную историю.



К примеру, на торги выставляется золотое пасхальное яйцо с сюрпризом из коллекции императрицы Марии Федоровны, которое было создано Карлом Фаберже в 1892 году. Стартовая цена этого уникального лота – 28 млн рублей.

Кроме того, в коллекцию предстоящего аукциона входят также три уникальные иконы, связанные с императорским домом. Одна из них была подарена в 1891 году императору Александру III и его супруге Марии Федоровне на 25-летие их венчания, вторую – «Вознесение Богоматери на небо» – монахини Гефсиманской женской общины подарили цесаревичу Алексею Николаевичу.

Уникальную икону Святителя Иоанна Тобольского передала своей фрейлине Анастасии Гендриковой императрица Александра Федоровна, написав своей рукой на обороте «Спаси и сохрани / 29. X. 1917 / Тобольск / Александра». Брат фрейлины, последний Орловский губернатор Петр Гендриков, хранил икону как семейную святыню и привез ее с собой в эмиграцию, а затем подарил приюту Русских военных инвалидов недалеко от Парижа.

Всего на аукцион собрано 300 лотов, в числе которых предметы из собраний представителей рода Романовых, известных русских княжеских родов, военного и политического истеблишмента России. Торги состоятся 30 сентября.

Фото: пресс-служба аукционного дома «Литфонд»



