В Крыму нашли украшения и оружие знати аланских племен III века

О находке в могильнике Опушки рассказали археологи КФУ им. Вернадского.

В ходе исследования древнего некрополя ученые Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского нашли редкую по сохранности коллекцию украшений III века н.э. в сердоликовом стиле. Этот камень был инкрустирован в серьги, браслеты и нагрудные украшения, а также мечи.

По словам экспертов, изделия могли принадлежать самым высокопоставленным особам. Они были обнаружены в захоронении предков средневековых алан, живших на территории Крыма в III веке. Так как украшения были обнаружены рядом с останками женщин и детей, археологи пришли к мнению, что высокий статус у предков алан передавался по наследству.

Большинство артефактов хорошо сохранились. В их числе золотые серьги, серебряные браслеты с золотой фольгой и другие изделия, которые относятся к позднеримскому полихромному сердоликовому стилю. Его особенностью является инкрустация крупными сердоликами, а также рельефный орнамент, который был распространен от Дуная до Кавказа во второй половине III – первой половине IV века.

Археологи также обнаружили мечи аланских воинов с вырезами у пяты клинка, датированные IV веком. В отличие от большинства оружия захороненных они всегда положены на головы и плечи погребенных воинов. Такие находки известны из разных регионов Европы, однако большая их часть была сделана именно в Крыму и на Северном Кавказе.

Фото: КФУ им. Вернадского