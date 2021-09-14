Стал известен шорт-лист Букеровской премии

Обнародован короткий список претендентов на Букеровскую премию, в котором не оказалось нобелевского лауреата по литературе Кадзуо Исигуро, сообщает ТАСС.

Список объявила председатель жюри премии Майя Джасанофф. В шорт-лист попали три автора из Соединенных Штатов – обладатель Пулитцеровской премии 2019 года Ричард Пауэрс с романом «Замешательство», Мэгги Шипстед с книгой «Большой круг» и Патриши Локвуд «Все об этом молчат». В него также вошли: «Дорога на север» Анука Арудпрагазама из Шри-Ланки, «Обещание» Дэймона Гэлгута из ЮАР и «Авантюристы» Надифы Мохамед из Сомали.

Попавшие в список книги были отобраны из 158 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Узнать, кто станет обладателем награды и причитающегося приза в £50 тыс. ($69 тыс.) станет возможно лишь в начале ноября.

Глава совета жюри объяснила выбор комиссии тем, что произведения созвучны событиям наших дней, и в них также, как реальном сегодняшнем мире, «люди одновременно вдохновляются и сдерживаются силами, которые превосходят их самих». Она добавила, что некоторые из них остро наполнены самоанализом, перенося читателя в мозг тамила, изучающего шрамы гражданской войны в Шри-Ланке, и американки, которая отключается от интернета, чтобы справиться с семейным кризисом.