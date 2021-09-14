На реконструкцию театров кукол и муниципальных библиотек и музеев направят более 20 млрд рублей

Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на совещании президента РФ с членами правительства РФ 14 сентября, сообщили в ведомстве.

Министерство культуры РФ планирует заложить более 20 млрд рублей на реконструкцию театров кукол и театров юного зрителя, ремонт и оснащение модельных муниципальных библиотек и муниципальных музеев с 2022 по 2024 год.

«На период с 2022 по 2024 год мы планируем заложить более 20 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских учреждений культуры, создание, модернизацию и комплектование фондов модельных муниципальных библиотек, реконструкцию театров юного зрителя и театров кукол и, наконец, долгожданные работы по реконструкции, ремонту и оснащению муниципальных краеведческих музеев», — сказала Ольга Любимова.

Министр культуры также отметила, что в соответствии с поручением президента уже в этом году правительством Российской Федерации выделено почти 2 млрд рублей на создание модельных муниципальных библиотек, комплектование фондов библиотек, а также оснащение детских театров и театров кукол. «Крайне важно, что современная инфраструктура будет сформирована в отдаленных уголках нашей страны: в малых городах и селах. Мы рассчитываем создать в 2021 году 154 библиотеки нового поколения, это модельные библиотеки в 60 регионах; приобрести не менее 1 млн новых книг для муниципальных и государственных общедоступных библиотек, а также поддержать детские театры в 62 субъектах Российской Федерации», — отметила Ольга Любимова. Она добавила, что ведомство ведет работу в части поддержки детских театров и краеведческих музеев совместно с фракцией «Единая Россия».