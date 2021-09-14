Археологическая выставка «В пространстве археологии: клады древних славян» откроется в Москве

Открытие выставки «В пространстве археологии: клады древних славян» планируется 20 сентября в 12:00 в Доме Российского исторического общества, сообщает пресс-служба Российского исторического общества.

Институт археологии РАН открывает выставку «В пространстве археологии: клады древних славян», на которой будут представлены предметы из девяти кладов VII века, найденных на территории Курской области, в нижнем течении реки Суджи, на Днепровском Левобережье. В археологии они известны как днепровские раннесредневековые клады, или «древности антов»: так называли племена славян, населявших берега Днепра, византийские авторы.

Среди экспонатов — мужские и женские украшения, принадлежавшие носителям раннеславянской колочинской культуры: металлические фибулы, шейные гривны, височные кольца, разнообразные подвески, стеклянные и янтарные ожерелья. На выставке можно будет увидеть предметы из коллекций Суджанского краеведческого музея - филиала Курского областного краеведческого музея и Курского государственного областного музея археологии.

Отдельную группу составляют находки последних лет Суджанского археологического отряда ИА РАН. Выставка представляет собой продолжение серии проектов ИА РАН, осуществленных при поддержке фонда «История Отечества»: историко-просветительского онлайн-проекта «Раннеславянские древности России» и нескольких полевых молодежных археологических школ, посвященных изучению раннеславянских древностей.

Фото: пресс-служба Российского исторического общества



