Выставку Cosmoscow в Москве проведут в формате COVID-free

Любой посетитель 9-й международной выставки Cosmoscow в Москве будет обязан предъявить QR-код, который доказывает отсутствие коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мероприятия.

«Принимая во внимание нестабильную эпидемиологическую обстановку, а также с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, Cosmoscow-2021 состоится в формате COVID-free. Вход на ярмарку будет осуществляться при предъявлении QR-кода», — сообщает пресс-служба. Отдельно отмечено, что QR-код должен подтверждать вакцинацию двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в РФ, наличие действующего ПЦР-теста (не менее чем за 72 часа до мероприятия) либо факт выздоровления от COVID-19, с момента которого прошло не более 6 месяцев.

Cosmoscow — ярмарка современного искусства, призванная объединить коллекционеров, галеристов и художников со всего мира. Главная цель — развитие российского арт-рынка и интеграция российских художников в международный контекст. Мероприятие пройдет 18–20 сентября в Центральном Манеже.