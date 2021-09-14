Почему Левитан ни разу не был женат, и при чём здесь Чехов

Левитан и Чехов познакомились в студенческие годы. Они были ровесниками. Оба — выходцы из образованных, но обедневших семей. У них было много общих знакомых и общих интересов, их объединяла и любовь к шуткам.





Однажды Левитан гостил у Чеховых в имении Бабкино. Там он много работал, изучая усадьбу и её окрестности.





В ту поездку Левитан влюбился в Марию, сестру Чехова. Они много времени проводили вместе. Он учил её живописи. А потом он признался в чувствах. Левитан высказался очень страстно, напугав девушку.





Маша была совсем юной. Она испугалась горячих признаний Левитана и убежала от него. Утешение она нашла у брата. Чехов сказал, что она, конечно, может выйти замуж за Левитана, если желает. Но ей стоит иметь в виду, что художнику нужны женщины бальзаковского возраста.





Маша успокоилась и продолжила общаться с влюбленным Исааком. Теперь её дружеское чувство ничего не омрачало. Левитан же продолжал уверять, что женится только на ней.





Прошли годы, Левитан так и не женился. У него было много романов, в том числе с женщинами старше его. Но ни одна из них не стала его супругой. Он умер, немного не дожив до 40-летия. Друг пережил его всего на четыре года.





Мария Чехова прожила долгую жизнь — скончалась на 94-м году жизни. Она преподавала, занималась живописью и сохранением творческого наследия брата. Чехова не вышла замуж, хотя ей неоднократно поступали предложения. Почему она так поступила — остаётся загадкой.





Фото: Wikipedia.org