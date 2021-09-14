Картина Вермеера после реставрации удивила любителей искусства

Творчество Яна Вермеера считают вершиной «золотого века» голландской живописи. Среди самых знаменитых его работ — «Девушка с жемчужной сережкой», «Молочница», «Девушка, читающая письмо у открытого окна». Последняя картина была создана в конце 50-х годов XVII века. Больше двух столетий она хранится в Дрездене.





«Картина в картине»





В 1979 году появилось предположение, что за шторой на картине скрыто какое-то изображение, сделанное Вермеером, а после его смерти кем-то закрашенное.





В 2009 году эту версию подтвердили. Еще через 10 лет картину отреставрировали, и теперь на стене за девушкой появилась картина с Купидоном. После этого «Девушка» стала совсем другой, что позволило специалистам говорить о «новом» Вермеере.





Мнения разделились





Не все поклонники живописи оценили своеобразную сенсацию. Появление Амура полностью изменило картину. Если раньше зрители могли только догадываться, о чем было письмо в руках девушки, то теперь смысл стал казаться очевидным.





Одним кажется, что известная версия с темной стеной «лучше», потому что пустота усиливает тревожность и напряженность. Амур же отвлекает внимание от девушки и перегружает картину. К тому же он сужает возможности для толкования — кажется, что письмо однозначно имеет любовный характер.





Некоторые согласны, что наличие Купидона оправданно с композиционной точки зрения. При этом в старом варианте видится использование пространства с целью создания ощущения тревоги и даже намечающейся трагедии.





Нашлись и сторонники оригинальной версии. По их мнению, появление Амура придало динамичности, жизненности и остроты изображению.





Можно говорить о том, что в результате реставрация появилась другая история. Для тех, кто любил предыдущую версию картины, может быть сложно принять изменения. Заполнение пустого пространства повлияло не только на композиционную составляющую, но и на смысловую.





Кажется, идеальным вариантом в этом случае было бы представление «Девушки, читающей письмо у открытого окна» в двух версиях: известной — с закрашенной стеной и оригинальной — с Купидоном.





Фото: кадр из трейлера к выставке Vermeer. Vom Innehalten