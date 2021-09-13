KGallery представит выставку графических работ Николая Лапшина

13.09.2021
Куратором выставки художника в KGallery стала Ксения Ремезова. Экспозиция приурочена к 130-летию Николая Федоровича Лапшина, яркого представителя искусства Ленинградской пейзажной школы 1930–1940-х годов.
В знаменитых акварелях художника есть все, что любят и знатоки, и неравнодушные к его таланту зрители: легкость исполнения узнаваемых символов города, собранность композиции, искусно сбалансированные эскизность и законченность, нежный ленинградско-петербургский колорит, говорится в сообщении.
Большая часть акварелей ранее не выставлялась и впервые будет представлена широкому кругу зрителей.
Выставка будет открыта до 31 октября 2021 года.